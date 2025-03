Trump ha sospeso nella notte gli aiuti militari all'Ucraina

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ordinato di sospendere gli aiuti militari americani all’Ucraina. Lo ha dichiarato nelle scorse ore un funzionario della Casa Bianca, spiegando: “Stiamo facendo una pausa e rivedendo la nostra assistenza per assicurarci che stia contribuendo alla ricerca di una soluzione”. La notizia è rimbalzata prima di tutto e in tempo reale nei media americani, durante la notte italiana. Il Washington Post scrive che si tratta di una sospensione temporanea e che gli aiuti potranno riprendere se il presidente ucraino “mostrerà uno sforzo sincero nel partecipare ai negoziati di pace”. Forse Trump vuole convincere Zelensky ad accettare le condizioni Usa sull’accordo per lo sfruttamento dei minerali rari ucraini?



Intanto - come riportato dall'agenzia Dire - in un’intervista a Fox News, il vicepresidente J.D. Vance ha spiegato che Trump sarà pronto a nuovi colloqui con Volodymyr Zelensky quando il presidente dell’Ucraina mostrerà il suo vero impegno a risolvere il conflitto con la Russia: “La porta è aperta, quando Zelensky sarà disposto a parlare seriamente di pace”. Secondo il numero due di Trump, quanto accaduto nello Studio Ovale della Casa Bianca ha dimostrato “una chiara riluttanza” di Zelenski “a impegnarsi nel processo di pace”. Poi ha aggiunto: “Ma credo che alla fine ci arriverà. Deve farlo”.