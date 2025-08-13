Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Trump: 'Se Putin non accetta fine della guerra ci saranno gravi conseguenze'

Trump: 'Se Putin non accetta fine della guerra ci saranno gravi conseguenze'

'Incontreremo Putin e quindi chiamerò il presidente Zelensky e poi gli altri leader'

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale

'Voglio che la guerra finisca'. E per condire il proposito a due giorni dal vertice Usa-Russia in Alaska, ecco come da copione le minacce: ci saranno 'gravi conseguenze se la Russia non accetta la fine della guerra'.
Le dichiarazioni di Trump arrivano dopo quella che lui stesso definisce 'un’ottima call con i leader europei e Zelensky'. La videoconferenza di pre-allineamento a cui assegna addirittura un voto: 'Le darei 10. Incontreremo Putin e quindi chiamerò il presidente Zelensky e poi gli altri leader'. Quelli che prima della riunione aveva definito 'persone fantastiche'.
'Se il primo incontro con Putin va bene – continua Trump – ci sarà un secondo a breve con Putin e Zelensky al quale parteciperò anche io se vorranno. Il primo incontro è preparatorio'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Trump: 'Zelensky non sarà all’incontro con Putin'

Trump: 'Zelensky non sarà all’incontro con Putin'

Davvero Trump sta facendo l'America ancora grande?

Davvero Trump sta facendo l'America ancora grande?

La sottomissione politica

La sottomissione politica

Se suoni nel teatro sbagliato, sei un fascio-putiniano

Se suoni nel teatro sbagliato, sei un fascio-putiniano

Coldiretti: 'Dazi al 30%, colpo mortale per l'agroalimentare'

Coldiretti: 'Dazi al 30%, colpo mortale per l'agroalimentare'

Trump umilia l’Ue: 'Dal primo agosto dazi al 30%'

Trump umilia l’Ue: 'Dal primo agosto dazi al 30%'

Articoli più Letti Italia e Stati Uniti rifiutano le nuove norme pandemiche dell’OMS: le ragioni di una scelta condivisa

Italia e Stati Uniti rifiutano le nuove norme pandemiche dell’OMS: le ragioni di una scelta condivisa

Chikungunya, 900 casi in Francia. Oms lancia allarme epidemia

Chikungunya, 900 casi in Francia. Oms lancia allarme epidemia

Viaggia in autobus con la figlia di 2 anni chiusa in valigia: arrestata

Viaggia in autobus con la figlia di 2 anni chiusa in valigia: arrestata

Centri d’accoglienza in Albania, Corte di Giustizia Ue boccia governo Meloni

Centri d’accoglienza in Albania, Corte di Giustizia Ue boccia governo Meloni

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli Recenti Barca con migranti si ribalta a Lampedusa, almeno 20 morti

Barca con migranti si ribalta a Lampedusa, almeno 20 morti

Paragonò la Russia al Terzo Reich: Mattarella finisce nella lista nera di Putin

Paragonò la Russia al Terzo Reich: Mattarella finisce nella lista nera di Putin

Gaza, genocidio continua nell'indifferenza del mondo: Israele attacca un campo profughi. Almeno 30 i morti

Gaza, genocidio continua nell'indifferenza del mondo: Israele attacca un campo profughi. Almeno 30 i morti

E' morto a 71 anni Hulk Hogan, fatale un arresto cardiaco

E' morto a 71 anni Hulk Hogan, fatale un arresto cardiaco