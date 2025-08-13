Trump: 'Se Putin non accetta fine della guerra ci saranno gravi conseguenze'

'Voglio che la guerra finisca'. E per condire il proposito a due giorni dal vertice Usa-Russia in Alaska, ecco come da copione le minacce: ci saranno 'gravi conseguenze se la Russia non accetta la fine della guerra'.

Le dichiarazioni di Trump arrivano dopo quella che lui stesso definisce 'un’ottima call con i leader europei e Zelensky'. La videoconferenza di pre-allineamento a cui assegna addirittura un voto: 'Le darei 10. Incontreremo Putin e quindi chiamerò il presidente Zelensky e poi gli altri leader'. Quelli che prima della riunione aveva definito 'persone fantastiche'.

'Se il primo incontro con Putin va bene – continua Trump – ci sarà un secondo a breve con Putin e Zelensky al quale parteciperò anche io se vorranno. Il primo incontro è preparatorio'.

