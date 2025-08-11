Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Trump: 'Zelensky non sarà all’incontro con Putin'

Se verrà raggiunto un 'accordo equo' - ha detto Trump - lo trasmetterà al presidente ucraino, ai leader dell’Unione europea e ai vertici della Nato

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato che vedrà Putin il 15 agosto. 'Andrò in Russia venerdì', ha detto in conferenza stampa, confondendo la parola 'Russia' con 'Alaska', vero luogo dell’incontro fra i due capi di Stato per discutere della situazione in Ucraina. Il capo della Casa Bianca ha poi 'corretto il tiro', definendo 'rispettosa' da parte di Putin la decisione di recarsi in territorio statunitense per i colloqui. L’Alaska fu effettivamente parte dell’Impero russo fino alla sua vendita agli Stati Uniti nel 1867.
Nella conferenza stampa odierna il capo della Casa Bianca ha anche precisato che il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, non parteciperà all’incontro di venerdì. Se verrà raggiunto un 'accordo equo', ha aggiunto, lo trasmetterà al presidente ucraino, ai leader dell’Unione europea e ai vertici della Nato.

