Ambasciata Usa: 'Cittadini americani lascino immediatamente la Russia'

'I cittadini americani non devono recarsi in Russia, e chi già vi si trova in viaggio o è residente dovrebbe partire immediatamente mentre rimangono disponibili limitate opzioni di voli commerciali'. E' questo il 'security alert' pubblicato oggi sul suo sito dell'ambasciata di Washington a Mosca, in cui si avvisa come dopo che 'il governo russo ha iniziato a mobilizzare i suoi cittadini nell'esercito a sostegno dell'invasione in Ucraina, la Russia potrebbe rifiutarsi di riconoscere la doppia cittadinanza per americani, negare loro accesso all'assistenza consolare, impedire loro di lasciare la Russia e arruolare cittadini con doppia cittadinanza'.Infine l'ambasciata Usa a Mosca ricorda ai connazionali 'che il diritto di riunione pacifica e la libertà di espressione non sono garantiti in Russia' e chiede di 'evitare tutte le proteste politiche o sociali e non fotografare il personale di sicurezza durante questi eventi'. 'Le autorità russe hanno arrestato cittadini statunitensi che hanno partecipato a manifestazioni', ricorda la sede diplomatica.Inviti analoghi arrivano dai governi di Bulgaria e Polonia.