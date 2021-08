Covid, muore dopo viaggio in India per adottare una bambina

Enzo Galli, 42 anni, di Campi Bisenzio (Firenze) rimasto contagiato dal Covid durante un viaggio India nello scorso aprile dove si era recato con la moglie per portare in Italia la bambina che avevano adottato grazie all'associazione 'International Adoption' di Firenze è morto oggi pomeriggio presso all'ospedale fiorentino di Careggi. La coppia era poi rimasta bloccata per diversi giorni a New Delhi a causa dell'emergenza sanitaria.Rientrati in Italia, con un volo in bio-contenimento realizzato grazie a una campagna di raccolta fondi, la coppia era risultata positiva. Galli era stato ricoverato in terapia sub-intensiva e da allora le sue condizioni sono progressivamente peggiorate.“Enzo Galli non ce l’ha fatta – le parole del sindaco Emiliano Fossi che ha annunciato il decesso dell’uomo-. Si era ammalato di Covid tornato dall’India, dove era andato insieme a Simonetta per adottare la loro piccola. Tutta la nostra città si stringe intorno alla moglie, alla figlia e a tutta la famiglia”