Ucraina, Putin: 'Create armi biologiche sotto il controllo Usa'

'La Russia non dovrebbe combattere da sola contro l’espansione della Nato' - ha dichiarato il leader bielorusso Aleksandr Lukashenko, durante il summit dell’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto). 'Senza la rapida mobilitazione dei nostri Paesi, senza rafforzare i legami politici, economici, militari, domani potremmo non esistere', ha aggiunto Lukashenko. Secondo il leader bielorusso, nessun Paese attualmente rappresenta una minaccia per la Nato, mentre l’Alleanza atlantica 'sta rafforzando la sua presenza militare nell’Europa orientale e conduce esercitazioni su larga scala'. Inoltre Lukashenko ha sostenuto che l’Occidente voglia prolungare il più possibile il conflitto in Ucraina.