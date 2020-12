Con il primo deceduto anche nella Cra Vignolese, a diretta gestione comunale, sale a 100, nella sola seconda ondata della pandemia, e nella sola città di Modena il numero di deceduti nelle Case residenziali per anziani accreditate dal comune. La drammatica conta è stata fatta nell'informativa settimanale del sindaco Giancarlo Muzzarelli al Consiglio Comunale sull'andamento dell'epidemia da Covid-19. Accompagnato da una informazione che fornisce anche una prima seppur parziale risposta, dopo mesi di richieste avanzate dei familiari degli ospiti ma anche dagli stessi operatori rispetto al potenziamento di personale per gestire l'emergenza, provocata dall'alto numero di positivi anche tra il personale e che ha causata una vera e propria emergenza negli organici. Con particolare riferimento agli infermieri. Il sindaco su questo fronte ha annunciato il ricorso alle strutture di protezione civile per reperire ed assicurare l'arrivo di 17 infermieri da dirottare nelle strutture con maggiori criticità. L'informativa del sindaco si è poi concentrata sull'andamento generale dell'epidemia in provincia di Modena.'Un andamento - ha affermato - che ha mostrato una flessione nelle ultime settimane e che nello specifico vede, nel passaggio dall'ultima alla penultima, un numero di ricoverati che va dai 397 ai 324, con 50 soggetti ricoverati in terapia intensiva e 23 in subintensiva. In calo anche l'indice di contagio a 0,7'. Dati dei contagi in relativo calo ma non sufficiente per alleggerire più di tanto il peso sulle strutture sanitarie, ancora in forte stress e sofferenza.Gi.Ga.