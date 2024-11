A Modena torna il festival della migrazione: c'è anche Tajani

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La rassegna si apre martedì 26 novembre, a Bologna, dove il Cardinale Matteo Zuppi interverrà sui temi della migrazione e della cittadinanza in dialogo con l’europarlamentare Stefano Bonaccini e la direttrice di QN Agnese Pini.

A Sassuolo viene invece presentato il Rapporto Italiani nel Mondo 2024, importante documento curato da Fondazione Migrantes, che testimonia il processo di emigrazione dal nostro Paese.

Pranzo a Modena con Roots, che organizza “Lunch and Learn”, un’occasione per gustare i piatti preparati dalle diplomate dell’Associazione per l’Integrazione delle Donne.

L’inaugurazione ufficiale del Festival si tiene mercoledì 27 novembre a Modena con la sessione “Europa-Africa: andata e ritorno”, in cui interverranno Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, e il presidente della Fondazione Migrantes, Gian Carlo Perego.

Si prosegue a Ferrara con l’incontro promosso dall’Ateneo ferrarese sul tema della memoria della migrazione.

Giovedì 28 novembre, a Modena, l’artista e attivista Sonny Olumati conduce un talk sui temi dell’identità e della diversità con il coinvolgimento delle scuole superiori.



A seguire, una ricca sessione a cura di Focsiv dal titolo “L’accoglienza è cooperazione” con al centro della discussione la proposta per un’agenzia per l’immigrazione e un confronto tra i rappresentanti nazionali dei sindacati (UIL, CISL e CGIL) e i presidenti nazionali di ARCI, AGESCI e ACI. Tante dunque le figure di rilievo nazionale tra cui Alessandra Morelli, Filippo Miraglia, Nicola Marongiu, Francesco Scoppola e Giuseppe Notarstefano.

Significativo il passaggio in Veneto, a Rovigo, grazie alla Fondazione Cariparo e all’Università di Ferrara. Nella città delle rose sessione dedicata al mondo della scuola, luogo fondamentale per l’inclusione sociale, con interventi e testimonianze.

Si prosegue a Vignola con la sessione “Pensieri e parole, storie di migrazione e accoglienza”.

Venerdì 29 novembre a Modena si tiene un incontro con l’ex capo della Polizia e attuale consulente del Comune di Milano su sicurezza e coesione sociale Franco Gabrielli e con Alessandra Camporota, assessora del Comune di Modena a sicurezza e coesione sociale. Nel corso della stessa giornata, a Carpi, Sonny Olumati si confronta con gli studenti in un talk sui temi dell’identità e della diversità e, nel pomeriggio, laboratorio artistico sul tema dell’immigrazione con Mattia “Hike” e incontro con Ebrima Kuyateh e Ibrahim Lo, che portano la loro esperienza di migrazione. A chiudere la sessione di Carpi, un incontro sul tema del lavoro con il sociologo Marco Omizzolo. A Nonantola, invece, va in scena lo spettacolo teatrale “A casa loro” con il noto artista Giulio Cavalli, un monologo scritto insieme a Nello Scavo.

Sabato 30 novembre, a Modena, panel sulla tutela della salute degli italiani e dei migranti, una sessione sul ruolo delle comunità e delle istituzioni nell’accoglienza e un approfondimento sul viaggio affrontato dai migranti. Alle 18 lo spettacolo teatrale immersivo “Qual è il mio ruolo in questo viaggio?”.

A conclusione del festival, a Mirandola, è in programma un incontro sul tema dei minori non accompagnati e della protezione internazionale, mentre a Soliera l’autrice Amal Oursana presenta il suo romanzo “Il segreto nel nome”.

Da non perdere la mostra interattiva “From Tripoli to Modena” presso la parrocchia di Gesù redentore, e il ricchissimo post Festival tra Spilamberto, Formigine, Maranello, Fiorano Modenese, Nonantola e Forlì.



Il Festival della Migrazione è promosso da Fondazione Migrantes, da Porta Aperta, dal Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e Vulnerabilità del Dipartimento di Giurisprudenza di UniMore come capofila di una cinquantina di organizzazioni, con il patrocinio dell’Università di Modena e Reggio Emilia, dell’Università di Ferrara, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, dell’Università La Sapienza, dell’Università di Camerino, dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. La manifestazione è inoltre patrocinata de regione Emilia-Romagna, e dai Comuni di Modena, Bologna, Carpi, Sassuolo, Vignola, Nonantola, Spilamberto, Formigine, Fiorano Modenese, Maranello. Gode inoltre del sostegno di Fondazione di Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, Csv Terre Estensi e di Fondazione Collegio San Carlo e del contributo di Bper Banca.