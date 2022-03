A22, Modena apre a pedaggi locali ma è polemica su CDA

La Provincia di Modena apre alla proposta di offrire un pedaggio agevolato per chi entra ed esce dai caselli modenesi dell'Autobrennero, lungo il tratto autostradale Carpi-Campogalliano-Modena. Sulla riduzione del Cda a 14 componenti per la stessa società dell'A22, invece, non ci siamo ancora. Lo segnala Forza Italia in Consiglio provinciale a Modena, dove il capogruppo Antonio Platis, in ogni caso, apprezza le parole che l'ad di Autobrennero Diego Cattoni ha speso stamattina in aula: 'Dopo anni in cui gli investimenti di A22 sono oggettivamente fermi, fa piacere vedere l'azienda pronta a ripartire non appena l'iter della concessione definirà i nuovi assetti', commenta Platis, dopo che Cattoni ha precisato che, se il rinnovo della concessione arrivasse nel 2022, si potrebbe partire nel 2023 con i cantieri di Cispadana e bretella ceramica Campogalliano-Sassuolo. Tuttavia, secondo il centrodestra ci sono altri problemi.Oltre al tema della rappresentanza, aggiunge in ogni caso Platis, 'permangono forti carenze nella pubblicazione dei compensi dei membri nelle partecipate. E' bene ricordare che per Modena ci sono due realtà importanti la Campogaliano-Sassuolo e la Cispadana, che vede presidenti proprio due ex presidenti della Provincia. Nel bilancio 2020 per la Cispadana, ad esempio, la voce compensi per amministratori e sindaci vale 195.400 euro, più i rimborsi spese. Fosse applicata la 'Madia', scatterebbe il divieto di cumulo per chi è membro di più Cda del gruppo'.