Abrignani (Cts): 'I non vaccinati sono come gli evasori fiscali'

'I no vax non vanno capiti. Sono come gli evasori fiscali: pretendono che gli altri paghino per qualcosa di cui loro poi beneficiano. Il non vaccinarsi è un’evasione nei confronti della comunità, si fanno scudo con gli altri'. A parlare in questi termini è stato questa mattina Sergio Abrignani, docente di Immunologia all'Università Statale di Milano e componente del Comitato tecnico scientifico, a 'Radio Anch'io' su Radio Rai1.'Arriveremo a fine agosto con 24-30 mila casi di Covid - ha spiegato Abrignani dicendosi favorevole all’estensione dell’uso del green pass perché 'aiuterà a contenere la diffusione del virus'. Del resto ha affermato che 'questa forma di Covid, quando si diffonde in una popolazione prevalentemente vaccinata come in Gran Bretagna, è come una influenza, cioè ha la stessa letalità'.