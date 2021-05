Accoglienza migranti, chiarire i dati attuali prima di inserirne altri

“Basta zone d'ombra e vuoti informativi sui numeri dell'accoglienza di migranti richiedenti asilo. Prima di inserire altre persone nei percorsi di accoglienza è necessario sapere quanti sono coloro che ne sono usciti perché senza requisiti, e quanti ne fanno ancora parte pur avendo rigettata la richiesta di asilo. Dati che ancora una volta, nell'ultima seduta del consiglio comunale, l'amministrazione comunale ha confermato di non avere avuto dalla Prefettura nemmeno in risposta ad una richiesta ufficiale conseguente alla mia interrogazione. E si tratta di dati fondamentali per valutare la capacità del sistema di gestire l'accoglienza nel rispetto dell'ordine e della sicurezza pubblica'.Ne è convinto Piergiulio Giacobazzi, Consigliere Comunale di Forza Italia, commentando i nuovi arrivi di migranti clandestini giunti sulle coste italiane e da lì verso le varie province d'Italia e alla luce delle dichiarazioni dell'Assessore ai servizi sociali Roberta Pinelli che in risposta ad una interrogazione del consigliere azzurro sul tema ha confermato di non avere ricevuto i dati aggiornati dalla Prefettura di Modena.'Ogni giorno la cronaca conferma la presenza di spacciatori e delinquenti richiedenti asilo in giro per le strade e le piazze della città, ancora ospiti dei centri di accoglienza. Tra questi molti di coloro che pur non avendo requisiti per ricevere il permesso di soggiorno e asilo continuano a rimanere ospiti dei centri e a ricevere anche la paghetta giornaliera finanziata con soldi pubblici in funzione del ricorso contro il rigetto. Oggi non sappiamo, perché i numeri non vengono dati, quanti sono coloro che ne sono usciti e sono formalmente irregolari sul territorio in quanto o si sono allontanati prima della risposta alla richiesta di asilo o perché la richiesta è stata respinta. Una situazione, quella degli immigrati regolari ed irregolari presenti sul territorio, ancora compresi, appena usciti o mai entrati, nei percorsi di accoglienza, che pare essere fuori controllo. Una situazione indefinita e caotica che riteniamo dovrebbe essere chiarita e riordinata prima di immettere accogliere altre persone. Per questo ribadiamo la nostra richiesta alla trasparenza e all'informazione da parte delle istituzioni rispetto alla gestione modenese dell’accoglienza dei migranti. Perché gli errori ed il caos che fino ad ora l'ha accompagnata non può accompagnare anche la nuova ondata che sta investendo i nostri territori, a discapito anche di chi avrebbe davvero diritto all'asilo”.