Accoglienza migranti: gara ancora deserta, 9 mln per deroga a novembre

Per la quarta volta consecutiva il bando della Prefettura di Modena per la gestione dell'accoglienza degli attuali circa 1300 migranti richiedenti asilo ospitati nei centri della provincia di Modena, è andato deserto. Di fatto boicottato dalle stesse cooperative che allo stesso tempo continuano però a gestire il medesimo servizio, ma in deroga.Una condizione che consente loro di svolgere lo stesso servizio di accoglienza (che la Prefettura non può permettersi di lasciare scoperto), ma a condizioni economiche ben superiori di quelle stabilite nel novembre 2018 dal decreto Salvini (che decurtò la diaria giornaliera dai 32,5 euro ai circa 19), e che le stesse cooperative dovrebbero applicare nel caso in cui si presentassero al bando. Cosa che sistematicamente, non avviene, da quasi due anni. Sta di fatto che a suon di bandi deserti e conseguente servizio affidato e gestito in deroga, le condizioni previste per legge dal decreto Salvini da quasi due anni non vengono applicate. L'unico soggetto che ha accettato tali condizioni, ad una cifra giornaliera di poco più di 19 euro al giorno per migrante, è stata Porta Aperta (per un numero comunque limitato dei posti, e che paradossalmente per questa sua scelta si è trovata a gestire lo stesso servizio ad un prezzo inferiore a quello assicurato garantito altre cooperative che non hanno presentato offerte lasciando deserti i bandi per poi continiare a gestire il servizio a prezzi superiori.La prima deroga, a cavallo tra il 2018 ed il 2019, e immediatamente successiva all'entrata in vigore del decreto Salvini, motivata dal fatto di non potere cambiare in breve le condizioni, confermò i 32,5 euro giornaliero per migrante pre-decreto. Con la seconda deroga, nei successivi sei mesi, a seguito di un nuovo bando deserto, si passò ai 28,9 euro giornalieri, poi a 28,4 euro e, nell'ultima deroga, valida fino al prossimo novembre, concessa in attesa dell'ultimo bando del maggio scorso (andato anch'esso deserto), a 28,2 euro. Non più i 32,5 euro iniziali ma comunque circa 9 euro in più al giorno per richiedente asilo accolto. Elemento che ha comportato più due milioni di euro di spesa in più in soli sei mesi, rispetto a quella che sarebbe stata se fosse stato applicato il decreto.Andato deserto per la quarta volta anche l'ultimo bando, per garantire la copertura del servizio la Prefettura ha affidato nuovamente il servizio in deroga alle stesse cooperative che stanno da anni gestendo l'accoglienza. Fino al 30 novembre, con uno stanziamento da 9,1 milioni di euro equivalente ad una diaria da 28,2 euro + Iva. Che saranno così distribuiti:Cooperativa Sociale Caleidos (5.547.645 euro)Centro Sociale Papa Giovanni XXIII s.c.s ONLUS (516.060 euro)CODEAL Società Cooperativa Sociale (763.768 euro)Comunità l'Angolo coop. Soc. a r.l. (1.806.210 euro)Il Mantello Coop. Soc. ONLUS a r.l. (82.569 euro)Consorzio Gruppo Ceis Coop. Soc. ONLUS (454.132 euro)Totale: 9.170.386 euro