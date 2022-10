Accordo raggiunto, insieme da Mattarella

“Fratelli d’Italia e Forza Italia si presenteranno uniti, con le altre forze della coalizione, alle prossime consultazioni con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e sono al lavoro per dare il più presto possibile all’Italia un Governo forte, coeso e di alto profilo che si metta subito al lavoro per affrontare le urgenze'. E' la conclusione a cui sono giunti i due leader di Fratelli d'Italia e Forza Italia Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, al termine dell'incontro durato poco più di una ora presso la sede di Fratelli D'Italia terminato poco prima delle ore 18, e poco più di una ora di colloquio, per recuperare lo strappo consumato in occasione dell'elezione del presidente del Senato La Russa (non votato da Forza Italia), e per evitare di presentarsi divisi alle consultazioni al Quirinale per l'incarico a formare un nuovo governo.Meloni e Berlusconi hanno fatto il punto sui dossier economici più urgenti, a partire dal caro energia, tema che, tra l’altro, sarà al centro del prossimo Consiglio europeo. All’uscita da via della Scrofa, Berlusconi non ha rilasciato alcuna dichiarazione ai cronisti presenti ma fonti dei due partiti fanno sapere che “l’incontro si è svolto in un clima di unità di intenti e di massima cordialità e collaborazione“.