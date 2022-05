Addio a Ciriaco De Mita, il ricordo di Emilio Sabattini

Stamattina alle 7 è morto ad Avellino Ciriaco De Mita. Ex presidente del Consiglio e segretario della Dc, protagonista della Prima Repubblica, attualmente era sindaco di Nusco, il suo paese.Presidente del Consiglio dei ministri dal 1988 al 1989, è stato inoltre segretario nazionale dal 1982 al 1989 e poi presidente della Democrazia Cristiana dal 1989 al 1992, nonché quattro volte ministro. Deputato dal 1963 al 1994 e dal 1996 al 2008 ed europarlamentare dal 1999 al 2004 e dal 2009 al 2014, dopo la DC ha fatto parte del Partito Popolare Italiano e della Margherita e dal 2008 al 2017 dell’Unione di Centro.A ricordarlo nel modenese è l'ex presidente della Provincia Emilio Sabattini.'Oggi per me è una giornata che mi riempie di tristezza, è morto Ciriaco De Mita, un leader politico che ho sostenuto, stimato e con il quale ho avuto occasione di collaborare per diversi anni, durante la stagione in cui ricoprii l’incarico di segretario provinciale della democrazia cristiana - afferma Sabattini -.