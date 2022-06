'Aggressioni in centro storico, serve segnale repressivo forte, anche su vendita alcol in negozi etnici'

“La misura è colma e la situazione non più accettabile. Modena ancora teatro di un episodio grave maturato in quel contesto di degrado, di illegalità e delinquenza che riguarda spesso direttamente o indirettamente i locali etnici, dove si assembrano decine di stranieri che consumano alcol a basso prezzo. Perché è nuovamente questo il contesto in cui anche il recente episodio di via Ganaceto sarebbe maturato'. Così il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale a Modena Piergiulio Giacobazzi commentando l'ultimo episodio di cronaca accaduto in via Ganaceto, in centro città, e riferito alla violenta molestia nei confronti di due ragazze da parte di un uomo straniero che si trovava nei pressi di un negozio alimentare etnico con vendita di alcolici. Un tema, quello della vendita di alcolici a basso prezzo in bottiglie di vetro che sotto i fumi dell'alcol di gruppi di balordi stranieri sono spesso trasformate in pericolose armi, da tempo al centro del dibattito.'Non si può sempre e solo contare sulla prontezza di riflessi delle vittime o sul pronto intervento delle forze dell’ordine alle quali va il plauso. Bisogna dare un segnale forte. Non possiamo permetterci di avere delinquenti che anziché convinti della certezza della pena contano sulla loro impunibilità anche quando commettono reati gravi come una aggressione a sfondo sessuale, così come non è accettabile che sia un pericolo per due ragazze camminare per il centro città alle 8 di sera.Chiediamo al sindaco di uscire dal silenzio - conclude il consigliere Giacobazzi - di ascoltare la voce dei modenesi che non vogliono arrendersi a dovere concedere margini di libertà e spazi pubblici, all’avanzare del degrado,della criminalità e dell’illegalità”