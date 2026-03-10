'Io voterò No perché non voglio una riforma costruita con sette articoli per spostare sempre di più il potere verso l’esecutivo, verso la politica. Ci sono istituzioni che devono essere indipendenti e devono essere rispettate. Questa è la dimensione della democrazia che dobbiamo costruire. Ecco perché bisogna votare No'. Giancarlo Muzzarelli, ex sindaco di Modena e consigliere regionale PD utilizza la sua pagina social per lanciare il suo appello per il no al referendum sulla riforma della giustizia del 22 e 23 marzo prossimi. E lo fa mettendo al centro uno dei punti su cui il fronte del no è stato maggioramente criticato dai detrattori del Si, tra cui illustri giuristi, secondo cui i rappresentanti del fronte del no, non sarebbero in grado di dimostrare come la riforma potrebbe portare a questo rischio.
Muzzarelli, invece, parte esattamente da lì, mettendo al centro il rischio di un indebolimento degli equilibri costituzionali e dell’indipendenza della magistratura.
Meno di un minuto il tempo in cui Muzzarelli vuole concentrare il proprio messaggio. Un messaggio per il NO che si apre con il riferimento ai padri costituenti 'Hanno assicurato alle istituzioni l’equilibrio dei poteri. La magistratura va rispettata: non si gioca a tombola con le istituzioni. Hanno bisogno di certezze, di garanzie. Abbiamo bisogno che le nostre istituzioni garantiscano certezza della pena, che garantiscano una magistratura e una giustizia che funzionino, e quindi facciamole funzionare' - chiude l'attuale consigliere regionale PD.
'Al referendum voterò no, non si può giocare a tombola con le istituzioni'
Giancarlo Muzzarelli, ex sindaco e consigliere regionale Pd lancia sui social il proprio appello politico: 'Non voglio una riforma che sposta il potere verso l'esecutivo'
