Al via la nuova Assemblea Legislativa, Emma Petitti presidente

Il consigliere regionale PD eletta alle scorse elezioni regionali, Emma Petitti, ex assessore al bilancio, riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità della Regione Emilia-Romagna, è la nuova Presidente dell'Assemblea legislativa regionale per l'undicesima legislatura. E' stata eletta con il voto a favore di 48 dei 49 consiglieri presenti aventi diritto. Un consigliere si è astenuto, ed un consigliere assente giustificato.



La nuova Assemblea, che nasce a 50 anni dalla prima, nel 1970, ha poi votato per l'elezione dei due Vicepresidenti: eletti i consiglieri Silvia Zamboni (Verdi) con 27 voti e Fabio Rainieri (Lega) con 18 voti



Compongono l'ufficio di segreteria dell'Assemblea legislativa, i consiglieri Lia Montalti, Consigliera regionale uscente del Partito Democratico, che ha ricevuto il voto di 27 consiglieri presenti e Fabio Bergamini, attuale consigliere provinciale della Lega a Ferrara, e già sindaco di Bondino, eletto con 18 voti



L'ultima votazione della seduta ha riguardato l'elezione dei due questori dell'Assemblea legislativa. Eletti Katia Tarasconi (27 voti) e Giancarlo Tagliaferri (18).



La seduta si è tenuta a porte chiuse, a causa dell'emergenza Coronavirus