Alba a Modena, rifiuti ovunque: il mattino ha il pattume in bocca

L'assenza di cassonetti e di regole chiare su dove depositare il pattume ha portato a questo degrado. I pochi cassonetti presenti sono stracolmi: la gestione di Hera prevede svuotamenti evidentemente poco frequenti. I ragazzi camminano e forse non ci fanno nemmeno caso, ma fino a poco tempo fa Modena non era così. Eppure ci si abitua a tutto, anche a questo. Ma loro, i giovani non lo meritano davvero. Non è giusto. Il camino dell'inceneritore sovrasta la città con le sue 240mila tonnellate bruciate ogni anno, la Tari non è calata di un centesimo e le strade sono ridotte a una pattumiera a cielo aperto. Ma si avanti. A Modena il mattino ha il pattume in bocca.