Il sottosegretario alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna ha incontrato una delegazione dei comitati.'Nel corso dell’incontro il sottosegretario ha dato conto di quanto concordato lunedì tra Regione, struttura commissariale per la ricostruzione e dipartimento nazionale di Protezione civile - si legge in una nota della Regione -. Si è inoltre stabilito un aggiornamento a breve, per condividere il piano stralcio degli interventi messo a punto dalla Regione per anticipare gli interventi del Piano speciale all'esame della struttura commissariale'.