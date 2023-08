Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













La seconda 'è che una parte consistente dei soldi previsti dal primo decreto rischia di non poter essere spesa per la Romagna, se non viene messa nella disponibilità di Figliuolo: basterebbe una norma di due righe, ma nel decreto di agosto non c'è.Imprese e cittadini non stanno ricevendo gli indennizzi, e non sanno neanche come rendicontare i danni'. Figliuolo 'si è subito reso disponibile e con i suoi collaboratori stiamo lavorando bene in sede tecnica, ma è necessario fare un punto. Mi aspetto una assunzione di responsabilità condivisa, come siamo abituati a fare in Emilia-Romagna, ma anche un po' di chiarezza. È giusto che il commissario possa dire cos'è nella sua disponibilità e cosa no'.Rispetto all'attacco arrivato da Giorgia Meloni, dopo le polemiche sui ritardi, la presidente 'è stata male informata dalle sue strutture - commenta -. I ministeri hanno tutti i dati relativi ai soldi programmati e spesi dalle Regioni per la difesa del suolo e il dissesto: alcuni non sono completi ma questo non è il caso dell'Emilia-Romagna'. La maggioranza 'pare nel caos sui migranti e i sindaci sono in grande affanno. Gli sbarchi sono raddoppiati e non c'è una programmazione chiara dell'accoglienza - sottolinea -. Il governo non ha ottenuto alcun risultato in Europa in materia di redistribuzione. Sta succedendo il contrario di quanto promesso da Lega e FdI'.