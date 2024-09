Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Hanno speso meno di un quarto dei 230 milioni assegnati. E invece che stare zitti attaccano il Governo e il Commissario Figliuolo. Se avessero dignità se ne andrebbero. Ma non lo spero neppure - continua Bignami -. Ancora una volta siamo costretti a lavorare per rimediare alla loro incapacità. Però ricordiamocelo per favore'.