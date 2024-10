'Alluvioni, dal sindaco di Pavullo buon esempio di politica del fare'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Voglio farlo prendendo ad esempio le proposte che vengono dal centrodestra dove si propone di fare la ricognizione del sistema fognario modenese prima di vederlo esplodere sotto la furia dell’acqua come è successo a Bologna e di Davide Venturelli sindaco di una Lista civica di Pavullo che non si limita alla ricognizione del sistema fognario ma, in località “Torba” di Pavullo costruirà una vasca di laminazione ovvero un grande bacino che permetterà di convogliare ed assorbire le piogge, per forti che siano; questo bacino assieme ad altri otto allo studio è una risposta efficiente di chi affronta i problemi per risolverli con un approccio totalmente differente da chi, ad ogni alluvione, impreca contro Giove Pluvio ma non fa nulla. Perfino il presidente vicario della Regione, Priolo, rendendosene conto, ammette che bisogna fare di più e che la parola d’ordine deve essere prevenzione; a questa raggiunta consapevolezza aggiungo che la politica recepita dall’Europa con entusiasmo di “rinaturalizzare” i corsi d’acqua non può essere sinonimo “d’impaludamento” e che i fiumi devono essere vie d’acqua e non boscaglie' - chiude Galli.