'Alluvioni, ma quale cambiamento climatico: ecco i fiumi come sono ridotti'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Così in una nota il candidato della lista civica Ugolini presidente (una delle 4 liste che appoggiano la Ugolini stessa) alle Regionali, Andrea Galli.

'Se, e dico se, il cambiamento climatico ha un ruolo, questo può essere affrontato e in buona parte risolto mediante la costruzione di dighe ed invasi (la fondamentale diga di Vetto nel reggiano è stata ritardata da anni per asserite esigenze ambientali), riduzione di impermeabilizzazione del territorio, ripristino delle golene, delle casse d’espansione ma, soprattutto, della pulizia dei fiumi la cui mancata realizzazione è stata una delle principali cause di quanto è successo - continua Galli -. Nelle foto il fiume Idice nel bolognese dal ponte di Campotto di Argenta sulla SP38 riprese da Google Earth sopra nel 2010 e sotto nel 2022, ridotto così possa svolgere la sua funzione? Certamente no visto che è esondato due volte tra settembre e ottobre. Troppo comodo dare sempre e solo la colpa al cambiamento climatico e alle piogge eccezionali quando i fiumi sono diventati foreste'.