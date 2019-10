Anagrafe richiedenti asilo: 'Il Comune calpesta norme ed istituzioni'

'Ancora una volta l'amministrazione comunale di Modena ha deciso di calpestare le norme e le istituzioni, decidendo di fregarsene di un decreto del governo ancora in vigore'. Lo ha affermato il Capogruppo FI in Consiglio comunale Piergiulio Giacobazzi sulla scelta, formalizzata oggi dall'Assessore comunale Ludovica Carla Ferrari, di concedere l'iscrizione all'anagrafe dei richiedenti asilo, in deroga al decreto sicurezza del 2018 che nega questa possibilità.



'Concedere l'iscrizione all'anagrafe dei richiedenti asilo, negata dal decreto, è profondamente irrispettoso delle istituzioni pubbliche e democratiche. Ancora una volta anziché al servizio delle istituzioni, il governo PD pone le istituzioni al servizio della propria propaganda politica anche quando questa va contro la legge che le istituzioni sono chiamate a rispettare'