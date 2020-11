Anche al sindaco di Modena lettera di minaccia firmata Brigate Rosse

'Anche il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli ha ricevuto nella giornata di oggi, martedì 10 novembre, una lettera di minacce firmata “nuove Brigate rosse” del tutto simile, apparentemente, a quelle arrivate al sindaco di Ferrara ( qui l'articolo ) e di altre città della regione. Il documento, contenuto in una busta affrancata indirizzata a Muzzarelli, è stato consegnato alle forze dell’ordine per le verifiche del caso'. Così l'ufficio stampa del Comune di Modena ha informato dell'avvenuto recapito della lettera di minacce.

