Ancora dimissioni dalla Fondazione SFN: fuori la Carta entra Villani

Dopo quelle del presidente Tesauro, nominato nel gennaio 2018, altre dimissioni eccellenti, improvvise e senza spiegazioni dai componenti del CDA della Fondazione San Filippo Neri. Ad andarsene (secondo indiscrezioni pare per incomprensioni con la Presidente Borellini), il componente del CDA Emanuela Maria Carta, già presidente del CSI. Al suo posto entrerà, in surroga, Vicenzo Villani noto avvocato in servizio nel Comune di Modena. A comunicare la modifica, a conclusione del Consiglio provinciale di oggi, il Presidente della provincia, Giandomenico Tomei. Una semplice comunicazione da pochi secondi ma che testimonia quanto il lungo travaglio all'interno della Fondazione continui. A sottolinearlo è Stefano Soranna, 'osservatore storico' della Fondazione, autore anche di due esposti seguiti alle denunce del dimissionario Presidente Tesaro.'La nomina dell'avvocato Vincenzo Villani, assolutamente legittima dal punto di vista tecnico, è chiaramente una scelta di garanzia per il PD, per Tomei e Muzzarelli prima di tutti. Pare meno comprensibile viste le finalità della Fondazione San Filippo Neri'- affema Stefano Soranna, indipendente, da pochi giorni non più esponente Lega.'Tutte da chiarire inoltre le ragioni che hanno portato alle improvvise dimissioni di Emanuela Carta del CSI. Tensioni con la Presidente Borellini? Nulla è dato sapere anche sulla direttrice Cristina Cavani, sparita da mesi e sulle altre sorprendenti dimissioni, quelle di Teresa Raimondi. Solo in una città assonata come Modena questa è la normalità.Una battaglia che per quanto mi riguarda non è certo finita, sempre in attesa di conoscere l'esito degli esposti; chiedo - conclude Soranna - come sia possibile che la Presidente Luciana Borellini e il CdA non si siano dimessi, dopo le denunce circostanziate uscite da mesi sui giornali e il clima teso che si respira in Fondazione. A proposito, come mai non si hanno notizie del furto del PC della Cavani?'