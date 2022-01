Ancora segnali di speranza: l'Inghilterra dice addio al Green pass

Basta restrizioni extra anti Covid in Inghilterra: lo ha annunciato Boris Johnson alla Camera dei Comuni, formalizzando da domani la decisione di revocare la raccomandazione del lavoro da casa, il mini Green Pass vaccinale britannico e l'obbligo di mascherine ovunque fra le misure del 'piano B' adottato contro Omicron. Una decisione che si inserisce sulla scia dei segnali giunti ieri da Israele Tutto questo mentre in Italia prosegue la follia del green pass che esclude dalla vita sociale anche i bambini per i quali i genitori hanno scelto di non aderire alla campagna di inoculazione.Per Johnson l'emergenza Covid sta 'entrando in una fase endemica', il capo del governo ha rivendicato questa decisione come frutto delle politiche del suo gabinetto, che - pur 'non senza errori', condivisi a suo dire con chiunque nel mondo abbia dovuto affrontare la più grave emergenza sanitaria globale da decenni - ha difeso complessivamente come 'giuste'. La scelta d'imporre un livello limitato di restrizioni contro la variante Omicron, rispetto 'ad altri Paesi europei' per Johnson ha consentito all'isola di tornare sopra i livelli di Pil pre Covid, di far segnare il tasso di crescita economica 'più alto del G7' in questi mesi e di risalire a massimi storici dei tassi occupazionali, in particolare 'dell'occupazione giovanile'.