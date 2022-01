La voce di Israele, finalmente: 'Dobbiamo cancellare il Green Pass'

'Israele dovrebbe cancellare il suo sistema Green Pass, ha detto martedì il ministro delle Finanze Avigdor Liberman mentre il paese ha registrato un nuovo record di oltre 65.000 nuovi casi di coronavirus e poche ore dopo che lui, il primo ministro Naftali Bennett e il ministro della Salute Nitzan Horowitz hanno annunciato che oltre 25 milioni di test antigenici domestici sarebbero stati distribuiti gratuitamente agli israeliani nei prossimi giorni'. E' quello che scrive oggi l'autorevole quotidiano Jerusalem post riportando il pensiero del Ministro delle Finanze dello Stato di Israele. Ricordiamo che Israele finora è stato precursore di ogni azione di contrasto alla pandemia.'Non c'è alcuna logica medica ed epidemiologica nel Green Pass, come molti esperti concordano - ha scritto su Twitter Liberman,- Quello che c'è è un danno diretto all'economia, al funzionamento quotidiano (del Paese) e inoltre un contributo significativo al panico tra la popolazione.Secondo lo schema Green Pass israeeliano, solo le persone vaccinate, guarite o testate il giorno precedente – o 72 ore in casi specifici – possono accedere a diverse attività e luoghi – e in alcuni casi al loro posto di lavoro.'Finora funzionari ed esperti sanitari – tra cui il Direttore Generale del Ministero della Salute Nachman Ash – hanno affermato che l'inoculazione offre ancora un certo grado di protezione e quindi il sistema del pass verde dovrebbe essere mantenuto in vigore - scrive ancora il Jerusalem Post -. Tuttavia, hanno anche riconosciuto che a un certo punto potrebbe essere necessario riesaminare la questione. Se il Green Pass dovesse essere abolito, come chiede Liberman, rappresenterebbe uno dei cambiamenti più forti nel modo in cui il Paese ha gestito la pandemia'.