'Modena, dedicare una via ai bambini Israeliani e Palestinesi vittime della guerra'

'Valutare intitolazione di una via, piazza o area verde alla memona dei bambini ebrei vittime dell'aggressione del 7 ottobre e dei bambini palestinesi di Gaza'

'Richiesta di intitolazione di una via ai bambini vittime dell'aggressione del 7 ottobre e della guerra tra Hamas e Israele'. E' questo il testo della petizione promossa dall'ex ministro Carlo Giovanardi rivolta al sindaco e al Consiglio comunale di Modena.
'Il 7 ottobre 2023 Israele è stato colpito da un gravissimo attacco da parte di Hamas, che ha causato centinaia di vittime civili, tra cui molti bambini e famiglie inermi, nell'ambito di quell'attacco, numerosi ostaggi - tra cui anche minori - sono stati rapiti e risultano ancora oggi prigionieri, in violazione dei diritti umani fondamentali - si legge nella petizione -. La conseguente guerra ha comportato numerose vittime e feriti in entrambi gli schieramenti e ha visto coinvolta in particolare modo la Striscia di Gaza. Le vittime innocenti, in particolare i bambini, rappresentano la parte più fragile e indifesa di ogni conflitto e meritano di essere ricordate con rispetto e umanità. Il dolore e la sofferenza che hanno colpito tante famiglie israeliane e palestinesi devono trovare spazio anche nella memoria collettiva delle città europee, come segno di solidarietà e condanna dell'aggressione del 7 ottobre'.
'La città di Modena ha una lunga tradizione di promozione dei valori della pace, della tolleranza e del
rispetto dei diritti umani e l'iintitolazione di uno spazio pubblico dedicato ai bambini vittime dell'aggressione del 7 ottobre e del conflitto tra Hamas e Israele rappresenterebbe un gesto di forte valore civile e simbolico - continua il testo della petizione - Si chiede al Comune di Modena, nelle forme previste dal regolamento comunale, di valutare l'intitolazione di una via, piazza o area verde alla memona dei bambini ebrei vittime dell'aggressione del 7 ottobre e dei bambini palestinesi di Gaza vittime della guerra tra Hamas ed Israele, come atto di riconoscimento del dolore subito da tante famiglie innocenti e segno di vicinanza a chi ha perso i propri cari'.
