Guerra in Terra Santa, il cardinale Zuppi legge i nomi dei bimbi morti: 12.211 palestinesi, 16 israeliani

Guerra in Terra Santa, il cardinale Zuppi legge i nomi dei bimbi morti: 12.211 palestinesi, 16 israeliani

Un'insistente preghiera perché si possa interrompere e si scelga la via del cessate il fuoco e della pace

Leggere gli oltre 12mila nomi dei bambini morti in Terra Santa serve 'per ricordare, per manifestare attenzione, da questo luogo che è luogo di sofferenza e che da sempre, volutamente, è luogo di ricordo di tutte quante le vittime'. Con la speranza che 'fermandosi sulla sofferenza dei bambini si possa ricominciare qualcosa di nuovo e diverso'.
Lo ha spiegato il cardinale Matteo Zuppi, arrivando a Monte Sole di Marzabotto, dove, nei ruderi della chiesa di Casaglia, incendiata nel 1944 dai nazifascisti, prende il via la maratona di preghiera, prevista fino a sera.
'E poi perché non sono numeri, sono persone. Andranno avanti per tante ore, diventa un'insistente preghiera perché si possa interrompere e si scelga la via del cessate il fuoco e della pace. Speriamo che questo - ha aggiunto Zuppi - porti a risposte adeguate: la sofferenza dei bambini più di tutte deve colpire. Partiremo dai bambini uccisi da Hamas il 7 ottobre, poi tutti quelli uccisi da allora e speriamo che questo faccia scegliere a tutti di trovare altre vie e non mettere pericolo la vita degli innocenti'.
Vengono letti i nomi e le età dei bambini morti dal 7 ottobre fino al 15 luglio: 469 pagine, 12.211 palestinesi, 16 israeliani.

