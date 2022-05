Antivirus russo nei PC della sanità regionale, FI chiede garanzie sui dati sensibili

Il tema 'non è banale e i nostri tecnici informatici se ne stanno occupando, insieme ad altri assessorati', ha risposto l'assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini. Alcune aziende, aggiunge, hanno seguito l'accordo quadro nazionale 'che ha fatto propendere per questa scelta, ma i decreti degli ultimi mesi hanno fatto cambiare rotta. Proprio per eventuali rischi di sicurezza nazionale'. Ma si tratta di una 'operazione in corso, che richiede tempi tecnici non immediati'. In ogni caso comunque al momento 'non si registrano blocchi al sistema che possa mettere a rischio il funzionamento'. 'Spero di non dover dire 've lo avevo detto'- ribatte allora Castaldini- Sulla sicurezza dei dati ci giochiamo il futuro dell'Emilia-Romagna'