Apertura centro tossicodipendenti Sacca: l'assessore Maletti spiegherà sabato il perché

Potrebbe esserci anche Giuliano Stenico, presidente Ceis, organizzazione che insieme all'Ausl e Comune gestirà il nuovo Centro di Assistenza per tossicodipendenti alla Sacca, all'appuntamento fissato alle 11 del prossimo sabato 22 marzo, presso la saletta di quartiere alla palazzina Pucci. Obiettivo spiegare ai cittadini ed in particolare ai residenti del quartiere, ciò che nonostante l'importanza e l'impatto sociale del progetto, non era stato comunicato per mesi.

Il cambio di destinazione di un ampio capannone, nel cuore di una zona residenziale e di servizi, ampio al punto da collegare via Benassi al parcheggio porta nord della stazione, per creare all'interno una sorta di Hub di assistenza per tossicodipendenti che solitamente stazionano nella zona, e che vede uniti Comune, Ausl (che fino a 5 giorni fa, a nostra domanda, aveva escluso la propria partecipazione in un progetto in tale ambito) e Ceis, non è una cosa che si crea da un giorno all'altro, ma parte per forza di cose da lontano. Comprendendo elementi complessi sul fronte sociale, urbanistico, funzionale. Di cui i residenti della zona, compresi i gruppi organizzati più attivi in forma anche di comitato nella vita del quartiere, non erano stati minimamente informati.

Nemmeno, a quanto risulta, dalla presidenza del quartiere che dovrebbe essere la cerniera di comunicazione tra amministrazione comunale e cittadini.Una informazione che non era arrivata nemmeno nel momento in cui, nelle settimane precedenti, era chiaro dai lavori in corso, che qualcosa di quel tipo sarebbe successo e alcuni referenti dei comitati cittadini aveva iniziato a chiedere chiarimenti. Con buona pace degli appelli del Comune alla partecipazione attiva e al coinvolgimento delle persone e dei quartieri nelle scelte dell'amministrazione. E pensare che il Comune alla partecipazione, ha anche creato una delega specifica, affidata all'assessore M5S Ferraresi.L'unica comunicazione ufficiale è arrivata proprio dal Comune, sabato scorso, a cose fatte, due giorni prima rispetto all'apertura del centro prevista oggi. Di fronte alla quale, oltre ad esprimere la preoccupazione per il possibile impatto di tale centro diurno avrà sulla zona non certo scevra di problematiche sociali, di degrado e sicurezza pubblica, i residenti si sono sentiti letteralmente presi in giro. 'Una informazione tardiva che arriva a cose fatte, in un incontro che peraltro ci saremmo aspettati avvenisse in forma pubblica e allargata a tutta la cittadinanza, e invece vorrebbe essere in forma ristretta, che risulta confermare una vera presa in giro nei confronti dei cittadini' - commenta Camillo Po, referente del gruppo Pro Rione SaccaGi.Ga.