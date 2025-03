Centro tossicodipendenze: ecco dove sorgerà. Residenti ignari

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Apre tra le polemiche alla Sacca il centro per le tossicodipendenze. I lavori dentro un capannone di via Benassi di fronte al nuovo residence da 300 posti letto, e vicino alle case all'ex Corni, procedevano spediti da mesi, ma nessuno alla Sacca sapeva niente. Fino a giovedì sera quando il Comune ufficializza: “Tossicodipendenze, un centro a servizio del quartiere. Apertura lunedì 17 marzo”. Ma alla Sacca la preoccupazione dei residenti è tanta, ultimo il caso dell'aggressione di una banda di stranieri la settimana scorsa nella poco distante via Triva. E un cittadino si chiede che “impatto avrà la struttura per tossicodipendenze nel quartiere”.

Nel comunicato dell'amministrazione si legge: “L’obiettivo del diurno è offrire un’alternativa alla strada, migliorare le condizioni di vita e prevenire comportamenti devianti. Non saranno somministrati farmaci.

Attraverso il concorso di Ausl, Comune e Fondazione Ceis, Modena sperimenta un nuovo servizio per rispondere a problematiche correlate alla tossicodipendenza nei quartieri Sacca e Crocetta. Si tratta del Progetto Drop-In nato dall’esperienza che da anni conduce su quel territorio l’unità mobile che incontra in strada le persone con problemi di tossicodipendenza, un aggancio dove le persone possono trovare ristoro dalla vita di strada e dal consumo. Il servizio sarà gestito dal Ceis di Modena”.

Chi vive per strada o in difficoltà potrà così trovare ristoro, pasti caldi, vestiti puliti, bagni, insieme a dei professionisti pronti ad assisterli dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16, sabato e domenica dalle 9 alle 14, con accesso apposito dal parcheggio lato stazione via Pico della Mirandola, questo per “non farli girare (i tossicodipendenti, nda) dalla strada Benassi verso le case”, spiega un tecnico durante i lavori di sistemazione della struttura.Nella chat di quartiere Pro Rione Sacca e sui social c'è chi si chiede “Come si fa a definire un 'servizio al quartiere' un luogo frequentato da drogati e sbandati?”. Già abbiamo “l'RNord e la piazza di spaccio al parco XXII Aprile”. “La notizia era iniziata girare da una decina di giorni, ma niente di ufficiale, fino a ieri. Si continua con l'annosa mancanza di rispetto verso i cittadini della zona nel continuare la vecchia tradizione di riempire il territorio Sacca di funzioni problematiche. Siamo ben consapevoli che la particolare tipologia di frequentatori di questi appositi centri, stante la condizione di tossicodipendenza, vive di espedienti: piccoli furti, colletta eccetera, cosicché consumeranno la loro quotidianità diurna, girovagando per gli abitati or congiunti or disgiunti a bottiglie di birra e di vino, creando una condizione di insicurezza”, scrivono Camillo Po e Sergio Meschiari del comitato Pro Rione Sacca.