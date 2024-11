'Appalto a cooperative medici a 1.800 euro a turno, l'Ausl persevera nello spreco'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Purtroppo la verifica che potrebbe arrivare dalla pubblicazione dell'atto di riferimento sul sito della ASL è impedita dal malfunzionamento del sito stesso che impedisce l'accesso. Un altro inaccettabile elemento critico'. Così il vicecoordinatore di Forza Italia, candidato alle elezioni regionali Antonio Platis.

'Il nuovo costoso affidamento ad una cooperativa esterna sarebbe un atto ancora più grave alla luce del fatto che la stessa Ausl non ha saputo e voluto organizzare corsi abilitanti per i medici dell'emergenza urgenza necessario per il fabbisogno della provincia di Modena. Questo mi ha spinto recentemente a depositare un esposto alla Corte dei Conti. Continuare a ricorrere a cooperative private non solo prosciuga le casse pubbliche, ma ignora soluzioni più efficaci che potrebbero garantire un risparmio economico. Inoltre, ho sollecitato l’applicazione del contratto SSN per consentire ai medici specialisti di lavorare anche negli ambulatori del pronto soccorso, ma l’Ausl ha risposto di non aver mai intrapreso questa strada'.

Platis chiude con una domanda: 'Ci rendiamo conto di quanto denaro venga sprecato a causa dell’incompetenza dei nostri amministratori? I cittadini modenesi meritano maggiore trasparenza e responsabilità nella gestione della sanità pubblica'.



Nella foto, il Pronto Soccorso dell'ospedale di Carpi