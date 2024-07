Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Dopo la morte di un bambino per una febbre trascurata, alcuni anni fa, dopo la scoperta della sede operativa di una banda di nomadi specializzati in rapine in tutta Italia e che proprio lì depositavano merce e addirittura bancomat interi, che cose deve succedere ancora per cancellare lo scempio rappresentato dal campo nomadi abusivo di San Matteo? Per anni abbiamo fatto interrogazioni e ne abbiamo chiesto la chiusura, oltre perché abusivo, anche per il rischio ambientale ad esso collegato, tanto più grave quanto riguardante anche minori. Per anni ci siamo sentiti ripetere che non si poteva procedere perché eletto a domicilio dall'autorità giudiziaria per alcuni pregiudicati presenti. Lo scontro avvenuto l'altra sera tra sinti e soggetti marocchini, per fatti presumibilmente legati alla droga, dovrebbe costituire la parola fine per quel campo che, tra l'altro, nei pressi dei piloni della Tav, costituisce un rischio soprattutto in casi, non rari, di incendio - chiude Giacobazzi -. Chiediamo al nuovo Prefetto di attivarsi per liberare presto e definitivamente quello scempio, simbolo di ciò che una città come Modena non può accettare un giorno di più e tantomeno legittimare'.