Appello dei portuali Trieste: 'Venerdì fate sciopero del Green Pass'

'Venerdì invito tutti a una giornata di riflessione, vaccinati e non, anche chi non è d'accordo con noi: non usate il Green pass per andare al lavoro o al ristorante o dove viene richiesto'. Lo ha detto Stefano Puzzer del Coordinamento 15 ottobre al termine del corteo di oggi a Trieste. Alla manifestazione hanno partecipato migliaia di persone.Puzzer ha anche annunciato la creazione di un Comitato tecnico scientifico parallelo e autonomo rispetto a quello del Governo, con esperti e tecnici.Ricordiamo che i portuali al Governo hanno chiesto l'abrogazione del green pass e dell'obbligo vaccinale (attualmente previsto solo per i sanitari), l'impegno ad astenersi da ogni forma di violenza nei confronti dei pacifici manifestanti e le formali scuse del Governo alla città di Trieste e a tutti i manifestanti per i fatti del 15 ottobre.