Armi all'Ucraina, Draghi insiste e ringrazia pure Fratelli d'Italia

'L’Italia continuerà a sostenere il governo ucraino nei suoi sforzi per respingere l’invasione russa in coordinamento con i partner europei. Ne va della solidità del legame transatlantico e della lealtà all’Ue. Il governo ne ha riferito al Copasir, che ha sempre riscontrato la coerenza del sostegno offerto rispetto alle indicazioni e agli indirizzi del Parlamento'. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante l’informativa al Senato sugli sviluppi del conflitto fra Russia e Ucraina.Nel corso dell’informativa, Draghi ha indicato la necessità di 'mantenere canali di dialogo con la Federazione Russa. Solo da questi canali emergerà una posizione negoziale. L’Italia si muoverà per trovare ogni possibile opportunità di mediazione ma sarà solo l’Ucraina a decidere quale pace accettare', ha proseguito il presidente del Consiglio rimarcando come 'una pace non accettabile dall’Ucraina non sarebbe sostenibile'.Durante il suo intervento in Senato, il premier ha anche dichiarato che 'l’Italia è pronta a consolidare il contributo al rafforzamento del fianco orientale della Nato con 250 unità in Ungheria e 750 in Bulgaria. Valutiamo inoltre la possibilità di sostenere la Romania nelle attività di sminamento del Mar Nero e la Slovacchia nella difesa antiaerea'. Inoltre, il premier ha rimarcato che 'l’Italia appoggia con convinzione la richiesta di Finlandia e Svezia di aderire alla Nato. L’ho potuto confermare anche ieri durante il mio incontro con la premier finlandese Sanna Marin', ha aggiunto.E infine il ringraziamento a Fdi che dai banchi dell'opposizione sta sostenendo il Governo nell'invio di armi all'Ucraina. 'Voglio ringraziare la maggioranza e la principale forza di opposizione per il sostegno dato durante questa crisi - ha detto Draghi -. Il governo intende continuare a muoversi nel solco della risoluzione approvata dal Parlamento'.