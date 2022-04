Armi all'Ucraina, sindaco di Bologna: 'L'Anpi comunque non si tocca'

Sulle armi all'Ucraina, Matteo Lepore sta col Pd. Ma invita anche a mettere da parte le polemiche per non fare il gioco di Vladimir Putin. Il sindaco di Bologna, celebrando questa mattina in piazza Nettuno l'anniversario della liberazione di Bologna dai nazifascisti accanto alla presidente bolognese dell'Anpi Anna Cocchi e alla console polacca Anna Golec-Mastroianni, ribadisce la difesa dell'Anpi messa per iscritto ieri in una lettera rivolta alla stessa Cocchi. 'Io - dice Lepore poco prima della cerimonia - credo che nel dibattito politico sia possibile dividersi e avere idee diverse. Quello che però dobbiamo evitare è che il baccano del dibattito politico italiano come sempre strumentalizzi ogni cosa e ci faccia perdere il punto di vista importante sulle cose'. L'Anpi, avverte il sindaco, 'rappresenta un patrimonio che va oltre il dibattito politico di oggi.Il sindaco invita inoltre a 'non sporcare queste giornate importanti, il 21 e il 25 aprile, con polemiche che non ci servono a nulla. Anche perchè - ricorda - nessuno degli influencer che stanno su Twitter o gli iscritti a qualche partito che prendono posizione cercando un nemico qui nel Paese è in questo momento sul fronte ad aiutare gli ucraini. Ci vuole un po' di dignità e serietà'. In questo momento, sottolinea poi Lepore, 'Putin e la Russia che ha invaso l'Ucraina si possono solo avvantaggiare delle nostre divisioni'. Quindi, conclude il primo cittadino, 'Dobbiamo essere uniti, meno strumentali e divisi, perchè in questo momento è quello che chi sta violando i diritti umani e ha invaso un paese sovrano vuole'.