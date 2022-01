Arriva vaccino Novavax, ma non si può scegliere: 'Siamo tutti uguali'

Arriverà 'probabilmente' a febbraio in Lombardia Novavax e a quel punto sarà inserito fra i vaccini che vengono utilizzati per la somministrazione, ma come già succede per Pfizer e Moderna non si potrà scegliere.Il Novavax è un vaccino tradizionale, basato sull'uso di proteine, una tecnologia ben più rodata rispetto ai sieri a m-Rna di Pfizer/BioNTech, Moderna e a quelli che usano come vettore degli adenovirus, come AstraZeneca e Johnson & Johnson.Il responsabile della campagna vaccinale in Lombardia Guido Bertolaso lo ha spiegato nel giorno in cui ha accompagnato il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid, prima a visitare l'hub vaccinale di Gallarate e poi quello milanese del Pioltello.In pratica, anche con il nuovo vaccino 'funzionerà come ora: si fa il vaccino che è disponibile. Quando ci daranno il vaccino, sarà inserito fra quelli utilizzati', non si potrà chiederne uno rispetto a un altro.'Nessuno pensi - ha detto Bertolaso - che non ci si vaccina oggi in attesa di poter utilizzare il vaccino che arriverà domani perché questo il Lombardia non sarà possibile. Siamo tutti uguali, i vaccini sono tutti uguali, ognuno di noi ha il diritto di essere vaccinato con i vaccini che vengono forniti dalla struttura commissariale sulla base delle prenotazioni. E questa è la procedurà che noi utilizzeremo in Lombardia per il Novavax'.