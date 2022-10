Attacco terroristico al ponte di Crimea e reazione russa: se ne parla stasera

'L'attacco terroristico al ponte di Kerch in Crimea ha scatenato la reazione della Federazione Russa, da tempo il Presidente Putin aveva indicato l'inviolabilità del territorio della Crimea come una linea rossa da non oltrepassare da parte delle forze ucraine. In effetti dal 2014 la Crimea è territorio russo, ma il conflitto prosegue senza tregua e oggi è divenuto il punto di svolta per il contrattacco, per il secondo giorno consecutivo missili russi hanno colpito infrastrutture su tutto il territorio ucraino, la maggior parte dei missili arriva a colpire l'obiettivo senza essere intercettato dalla difesa aerea ucraina'. L'analisi arriva dalla Rete eurasiatista italiana, di cui fanno parte Terra dei Padri e Idee Azione, che questa sera ha organizzato una diretta Facebook e You Tube alle 21:15, per intervistare Alexander Pigar, funzionario del Governo della Crimea, che darà una testimonianza diretta della situazione attuale, ricostruendo anche gli eventi degli ultimi 8 anni, da quando un referendum non riconosciuto dalla comunità internazionale sancì la volontà dei cittadini della Crimea di ricongiungersi alla madrepatria.Alexander Pigar verrà intervistato da Fabio De Maio del Movimento Internazionale Eurasiatista.