'Banchi a rotelle, anche a Modena sprechi e pasticci'

“Mentre continuano le segnalazioni sull’inadeguatezza e l'insicurezza dei banchi a rotelle, grande trovata dell'ex governo PD-M5S, apprendiamo dal Comune di Modena, in risposta ad una nostra interrogazione, che sono 1436 (meno del 10% delle circa 15000 postazioni negli istituti superiori a Modena), quelli richiesti e consegnati ad oggi in nove istituti superiori di secondo grado della città. Banchi ordinati a fine luglio e che hanno preso il posto di quelli tradizionali andati in parte al macero, attraverso non meglio definite modalità di separazione legno-ferro, che il Comune afferma essere state date in carico alle scuole. Più entriamo nel merito della vicenda dei banchi a rotelle e più ci rendiamo conto del grave pasticcio economico, ambientale e per la sicurezza combinato dal governo anche su questo fronte”.



Commenta così il Capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale a Modena i dati resi noti dal Comune di Modena sui banchi a rotelle ordinati e consegnati ad oggi nelle scuole superiori del Comune di Modena. Dati che unite a diverse segnalazioni e critiche che accomunano Modena ad altre realtà nazionali, fanno dire al consigliere di Forza Italia di trovarsi davanti ad un pasticcio anche modenese.



“Nel merito, i dati forniti dall’Assessore all’istruzione Baracchi ci dicono che la maggior parte dei banchi a rotelle richiesti sono stati consegnati all’istituto Selmi (895) per il quale si prevede un ampliamento degli spazi e delle necessità, al liceo Muratori – San Carlo (180), e al Fermo Corni (112). Il resto, ma nell'ordine di poche decine ad istituto, è distribuito nelle altre scuole'



Dati parziali, anche se a 5 mesi dall'avvio del nuovo anno scolastico, già abbastanza strutturati che ne 'nascondono' indirettamente altri, su cui la 'chiarezza' - a detta del Consigliere - è tutt'altro che garantita. l riferimento è, in particolare, alla quantità di banchi tradizionali dismessi avviati alle discariche e non avviati né al riciclo dei materiali, né al riuso.

'Da diverse di queste ci è stato riferito nelle scorse settimane, della presenza di grandi cataste e del prelievo con mezzi attrezzati da discarica, di banchi tradizionali, ammassati senza distinzione tra ferro e legno. Solo per l’istituto Selmi il Comune ha confermato che i banchi tradizionali sono finiti in un magazzino della Provincia per essere destinati ai nuovi spazi dell’ampliamento. Uno scenario desolante, che con una seconda interrogazione vogliamo chiarire nel suo complesso ma che già ad oggi, conferma tre cose: la prima è che la richiesta e la consegna di banchi a rotelle non copre nemmeno il 10% delle 15.000 postazioni per altrettanti studenti presenti a Modena. Segno che i banchi a rotelle già da subito non hanno convinto soprattutto le scuole che hanno continuato a preferire quelli tradizionali. In secondo luogo, l'enorme spreco di denaro pubblico per strumenti poco funzionali e per i quali, in alcuni istituti, si sarebbe addirittura proceduto con la rimozione delle rotelle, per aumentarne la sicurezza antisismica. In terzo luogo, l'impatto ambientale sia dei banchi nuovi di plastica sia del mancato riciclo ed eventualmente riuso, dei banchi tradizionali. Che se fosse confermato sarebbe grave e confermerebbe un vergognoso danno ambientale per un ormai fortunatamente ex governo M5S-PD che aveva nell'ambiente uno dei suoi cavalli di battaglia.

Temi - conclude e annuncia il Consigliere - che saranno al centro di una seconda interrogazione che depositerò nelle prossime ore nella speranza che la fine del governo giallorosso metta a fine a questo vergognoso spreco di denaro pubblico”