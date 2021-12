Bassetti: 'Basta quarantene per decine di persone per ogni positivo'

Il Covid è cambiato, i sintomi sono cambiati e la stragrande maggioranza della popolazione è vaccinata. Se si continua a mettere in isolamento e in quarantena decine di persone per ogni tampone positivo presto ci ritroveremo un mondo paralizzato. A chiedere “regole nuove” per gestione l’emergenza Covid è il virologo Matteo Bassetti, che in un post su Facebook scrive: “Non possiamo continuare a mettere in quarantena e in isolamento forzato decine di persone (i contatti) per ogni tampone positivo”. Continuando così il rischio “è trovarci tra pochissimo con milioni di persone isolate e in quarantena. Chi farà il pane, chi guiderà gli autobus, chi svolgerà le lezioni a scuola, chi garantirà la sicurezza, chi batterà lo scontrino al supermercato, chi lavorerà in ospedale?”. Secondo Bassetti, è ora di fare i conti con una “malattia più gestibile” che richiede “regole diverse”.Il rischio, conclude, “continuando così è trovarci tra pochissimo con milioni di persone isolate e in quarantena. Chi farà il pane, chi guiderà gli autobus, chi svolgerà le lezioni a scuola, chi garantirà la sicurezza, chi batterà lo scontrino al supermercato, chi lavorerà in ospedale? Usciamo dalla visione del Covid come malattia devastante e entriamo nella fase endemica con una malattia più gestibile (nei vaccinati) costruendo regole diverse. Altrimenti sarà durissima”.