Esternalizzazione nidi d'infanzia: al sindaco il carbone della befana comunista

Il sindaco non c'era ma il carbone, in Municipio, è stato lasciato lo stesso. Dalla Befana un po particolare che viaggia con scopa falce e martello. Befana comunista che, anche quest'anno, ha consegnato il carbone ai meno bravi. Per le proprie azioni. E tra le azioni che proprio non sono andate giù alla befana comunista, quest'anno ci sono le scelte adottate dal sindaco e dall'Amministrazione sulla gestione dei nidi. Sempre più estenalizzata. Una politica che contrasta, per Rifondazione, con quella che è la tradizione che in questo settore, ha caratterizzato la storia politica e sociale di Modena.'Non è quello che ci aspettavamo da un Comune da sempre all’avanguardia in questo settore' affermano dallo scalone municipale la befana e il segretario provinciale di Rifondazione comunista Elena Govoni.'I servizi educativi rivolti alla fascia di età 0-6 anni sono sempre stati il fiore all’occhiello di questo Comune, e noi riteniamo che la gestione diretta di questo fondamentale servizio sia garanzia di qualità e di sicurezza per i bambini, per i genitori, per le educatrici, per il personale ausiliario''Da settembre 2022 il nido Parco XXII Aprile e la scuola d’infanzia San Remo sono le strutture che saranno trasferite alla Fondazione Cresci@mo, soggetto creato dal Comune di Modena e che attualmente gestisce 12 scuole d’infanzia e quattro nidi d’infanzia. La Fondazione Cresci@mo, nata nel 2012 come strumento per gestire servizi educativi e scolastici, anno dopo anno è diventata lo strumento con cui smantellare la gestione diretta di nidi e scuole d’infanzia comunali.Non condividiamo la scelta di esternalizzare il servizio affidandolo alla Fondazione Cresci@mo, con il pretesto della impossibilità ad assumere personale, quando in realtà si tratta di una precisa scelta politica di non gestire più direttamente i servizi educativi 0-6 anni perseguendo l’obiettivo della riduzione del costo del servizio attraverso la riduzione del costo del personale, ovvero di ricorso al dumping salariale.Anzi: ci aspettavamo che il Comune di Modena continuasse a potenziare e ad innovare questo servizio, mantenendo il controllo diretto sulla sua gestione, specialmente in tempi di pandemia, quando è di assoluta importanza il rispetto delle procedure per garantire la salute di tutti' - conclude la befana'Ecco il motivo per cui il Sindaco Muzzarelli si merita il dono che la Befana riserva a chi non si è comportato bene'