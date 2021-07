Berlusconi: 'Blasfemo paragone no vax a ebrei'. Ma lui disse di peggio

'Ho visto i “no-vax” indossare la stella gialla per paragonarsi agli ebrei perseguitati dai nazisti: un paragone ridicolo e blasfemo'. Così tre giorni fa su Twitter l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Un commento, quello dell'ex Premier, che pare non fare i conti con quanto dichiarato nel 2013.'I miei figli dicono di sentirsi come dovevano sentirsi le famiglie ebree in Germania durante il regime di Hitler. Abbiamo davvero tutti addosso' - disse Berlusconi rispondendo a Bruno Vespa giustificandosi dopo poche ore affermando come si trattasse di 'una polemica smaccatamente strumentale su una frase estrapolata da un ampio contesto'.