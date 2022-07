Berlusconi: 'Salvini? Prevalgo per competenza, cultura e esperienza'

'Ma secondo lei se mettiamo vicino Berlusconi e Salvini, chi prevale tra i due per competenza, esperienza, cultura e savoir-faire? Dai su, non scherziamo. Io non sono affatto spinto da Salvini: il centrodestra sono io'. A usare queste parole in una intervista a La Stampa è Silvio Berlusconi.'Draghi si è buttato giù da solo, prima con le cose che ha detto in Aula, poi con le decisioni successive. Tutti si ricordano che lo portai io al vertice della Banca Centrale Europea nel giugno 2011, però adesso finiamola con questa storia che siamo stati noi a farlo fuori e a cacciarlo dal governo'.E dopo gli addii a Forza Italia da parte dei ministri Renato Brunetta e Mariastella Gelmini, Berlusconi commenta: 'Sono degli irriconoscenti, riposino in pace, stiamo parlando di esponenti senza seguito né futuro politico. Perché la verità, alla fine, è questa: tutti quelli che mi lasciano non hanno futuro, punto e basta'.