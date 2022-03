Biden attacca senza freni Putin: 'Dittatore omicida, delinquente puro'

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha definito il presidente russo Vladimir Putin un 'puro delinquente' mentre parlava a un evento del giorno di San Patrizio giovedì. Lo riporta la Cnn ( qui ).All'annuale pranzo di Friends of Ireland a Capitol Hill, Biden ha affermato che Putin è un 'dittatore omicida, un delinquente puro che sta conducendo una guerra immorale contro il popolo ucraino'.'Putin sta pagando un grosso prezzo per la sua aggressività' - ha detto Biden che ha anche fatto riferimento alla sua prossima telefonata con il presidente cinese Xi Jinping venerdì, scherzando sul fatto che Xi 'ricorda tutto ciò che ho detto'.Il primo ministro irlandese Micheál Martin doveva partecipare all'evento, ma mercoledì ha contratto il Covid. Biden, che aveva appena partecipato a un incontro virtuale con Martin prima di dirigersi a Capitol Hill, ha detto che il Taoiseach era 'davvero dispiaciuto di non poter essere qui' e che 'si sente bene' nonostante la diagnosi.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.