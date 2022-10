Biden: 'C'è minaccia di un'apocalisse nucleare. Putin non scherza'

'Per la prima volta dai tempi della crisi dei missili a Cuba c'è la minaccia di un Armageddon nucleare'. Le parole sono state usate dal presidente americano Joe Biden parlando ad un evento elettorale a New York. 'Putin non scherza quando parla del possibile uso di armi nucleari, chimiche o biologiche, perché il suo esercito è in difficoltà - ha aggiunto -. Stiamo cercando di capire: qual è l'off ramp di Putin. Dove trova una via d'uscita, in cui non solo non perde la faccia, ma anche una parte significativa del suo potere'.'Non abbiamo dovuto affrontare la prospettiva dell'Armageddon dai tempi di Kennedy e della crisi dei missili cubani. C'è un tipo che conosco abbastanza bene. Non sta scherzando, quando parla del potenziale uso di armi nucleari tattiche, biologiche o chimiche, perché il suo esercito, come dire, sta offrendo una prestazione significativamente più bassa delle attese - ha detto testualmente Biden -. Non credo che esista la capacità di impiegare facilmente un'arma nucleare tattica e non finire con l'Armageddon'. Il capo della Casa Bianca ha anche attaccato Trump: 'Non mi rendevo conto di quanto grave fosse il danno che la precedente amministrazione aveva arrecato alla nostra politica estera'.