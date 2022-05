Biden è pronto a inviare in Ucraina armi più potenti

Il presidente usa Joe Biden si starebbe preparando a potenziare il tipo di armi inviate dagli Usa all'Ucraina. E' quanto riporta la Cnn. Gli Stati Uniti potrebbero inviare a Kiev 'sistemi missilistici avanzati a lungo raggio che sono la principale richiesta dei funzionari ucraini in questo momento', spiega la Cnn. La Casa Bianca, si legge, 'è favorevole all'invio dei sistemi come parte di un più ampio pacchetto di assistenza militare e di sicurezza, che potrebbe essere annunciato già la prossima settimana'.Secondo la Cnn, inoltre, un'altra arma richiesta dall'Ucraina è il sistema missilistico di artiglieria ad alta mobilità, noto come Himars, un sistema a ruote più leggero in grado di sparare molte delle munizioni dell'MLRS.