Bignami: 'Caso Ferrara? Da noi chi sbaglia paga. Nel Pd invece no'

La risposta della Lega al caso scoppiato in questi giorni a Ferrara 'è stata molto precisa e puntuale: vanno immediatamente allontanati i soggetti che sbagliano'. Questo il commento del deputato bolognese di Fratelli d'Italia,, alle polemiche scatenate da un audio, diffuso dalla trasmissione 'Piazza pulita', in cui si sente il vicecapogruppo della Lega in Comune,, proporre un lavoro proprio in Comune alla consigliera dissidente Anna Ferraresi, in cambio delle sue dimissioni dal Consiglio comunale della città estense. Solaroli, ieri, si è autosospeso dal partito, e perl'evolversi della vicenda dimostra che 'da una situazione che poteva essere di potenziale difficoltà il centrodestra trae un esempio positivo'.Infatti, sottolinea l'esponente di Fdi parlando con i cronisti a margine di una conferenza stampa a Bologna, la candidata del Carroccio alla presidenza della Regione,, ha immediatamente invocato la cacciata di Solaroli dal partito, mentre 'qualche altro sindaco finito in inchieste ben più importanti, e mi riferisco al sindaco di Bibbiano - attacca - che non è mai stato espulso dal Pd'.