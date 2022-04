'Bilancio Modena, nel 2021 entrate tributarie aumentate di 3 milioni'

'Il nostro gruppo consiliare dice no ad un rendiconto di bilancio che, al di là dei rassicuranti slogan fatti in passato, mostra nelle proprie pieghe una crescita ingiustificata e oppressiva delle entrate tributarie dal 2017 in poi ed in particolare di oltre 3 milioni di euro nel 2021 rispetto all’esercizio 2020, per un totale complessivo di oltre 150 milioni di euro di entrate: oltre all’addizionale Irpef, vi è da segnalare anche l’aumento della Tari, cresciuta di quasi un milione e mezzo rispetto all’esercizio 2020'. Così in una nota i consiglieri Fdi-Pdf Elisa Rossini e Antonio Baldini sul documento approvato oggi in Consiglio comunale a Modena ( qui ) con il voto della maggioranza (Pd, Sinistra per Modena, Modena civica, Europa Verde – Verdi) e il voto contrario di Lega Modena, Movimento 5 Stelle, Forza Italia, Modena sociale e, appunto, Fratelli d’Italia – Popolo della famiglia.